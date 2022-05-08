На Донбассе уничтожен Ми-28Н россиян и почти 20 танков

Подразделения противовоздушной обороны 7 мая в небе украинского Донбасса сбили ударный вертолет российских оккупантов Ми-28Н "Ночной охотник". Об этом говорится в ежедневной вечерней сводке от штаба операции объединенных сил.

Стоимость модернизированного вертолета Ми-28, по данным aircraftcompare.com, – от $16,8 млн до $18 млн.

Помимо этой воздушной машины, в зоне ООС за сутки защитники Украины сбили шесть разведывательных беспилотников "Орлан-10", которые оккупанты используют для наведения артиллерии.

В течение суток бойцы ООС отразили девять атак врага, уничтожив 19 его танков, 20 единиц боевой бронетехники, 4 специальных бронеавтомобиля, одну инженерную машину и шесть автомобилей.



