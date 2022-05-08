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Новости
Украина
7 мая 22, 23:43
Зеленский: Готовим вывоз раненых и медиков с Азовстали
Азовсталь
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Зеленский: Не теряем надежду вывезти всех защитников Мариуполя, это очень сложно – видео

Украина ищет дипломатический вариант вывода бойцов полка "Азов", 36-й бригады, пограничников и других подразделений из осажденного российскими войсками завода "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Об этом в ежедневном обращении к народу заявил президент Владимир Зеленский.

"Всех героев, защищающих Мариуполь. Это чрезвычайно сложно. Но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности, а также, где эта причина находится. Но мы не теряем надежду. Мы не останавливаемся, каждый день ищем такой дипломатический вариант, который может сработать", – сказал он.

Глава государства поблагодарил команды Красного креста и ООН, которые помогли провести первый этап эвакуации с Азовстали: удалось спасти более 300 человек – женщин, детей, пожилых людей.

"Фактически мы вывели гражданских с Азовстали", – отметил он.

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Зеленский заявил, что сейчас готовится второй этап эвакуационной миссии для раненых и медиков: "Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи".

По его словам, на 8 мая будут попытки продолжить работу гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и окрестных населенных пунктов.


Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.
liga.net
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