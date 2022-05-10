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Украина
9 мая 22, 21:27
Боевые "барсуки" ВСУ сожгли российский танк с дрона: видео
российский танк
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Боевые "барсуки" ВСУ сожгли российский танк с дрона: видео

Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ при помощи обычного коптера с установленным на него устройством сброса гранат уничтожили российский танк. Ролик выложен в Facebook подразделения.

Военнослужащие пишут, что таким образом "поздравили" российских оккупантов "с праздником победобесия".

"Посмотрите несколько раз, обмотайтесь "колорадками" и идите пьяные топиться в фонтанах", – посоветовали захватчикам "барсуки" 503 ОБМП.

Где и когда произошел боевой эпизод, не сообщается.

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liga.net
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