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Новости
Украина
10 мая 22, 22:03
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщили бывший детский омбудсмен Николай Кулеба, нардеп Ирина Геращенко, Бабель со ссылкой на источник в окружении Кравчука.

Кравчук умер в возрасте 88 лет.

В 1990-1991 гг был членом Политбюро ЦК КПУ (в августе 1990-го заявил о выходе из КПСС), председателем Верховного Совета УССР, а затем – Украины.

В 1991 году Кравчук стал первым президентом Украины – победил в первом туре выборов, получив более 60% голосов избирателей. В июле 1994 года Кравчука на посту президента сменил экс-премьер-министр Леонид Кучма.

1994-2006 гг – народный депутат Украины II-IV созывов. В парламент III и IV созывов прошел по списку Социал-демократической партии (объединенной). Во время IV созыва возглавлял фракцию СДПУ(о). Был членом этой партии. На парламентские выборы 2006 года Леонид Кравчук пошел в качестве лидера Оппозиционного блока НЕ ТАК!, "базовым элементом" которого была СДПУ(о).

В июле 2020-го на общественных началах возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Летом 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. С тех пор в заседаниях ТКГ не участвовал. 
liga.net
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