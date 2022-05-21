Тяжелораненые защитники Мариуполя эвакуированы – Азов

Тяжелораненые защитники Мариуполя, эвакуированные с завода "Азовсталь", получили медицинскую помощь и были доставлены на подконтрольную Украине территорию, Сейчас идет процесс извлечения тел погибших украинских военных. Об этом сообщил в обращении командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко.

Он напомнил, что высшее военное руководство дало приказ гарнизону прекратить оборону города, сохранить жизни и здоровье

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно подчеркивали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие", – отметил Прокопенко.

По его словам, гражданских удалось эвакуировать.

"Тяжелораненые получили необходимую помощь – и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию", – сообщил позывной Редис.

Он подчеркнул, что по погибшим героям "процесс продолжается". Прокопенко надеется, что в ближайшее время "родные и вся Украина с почестями смогут похоронить своих воинов".