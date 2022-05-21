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Новости
Украина
20 мая 22, 17:34
Тяжелораненые защитники Мариуполя эвакуированы – Азов
Азовцы
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Тяжелораненые защитники Мариуполя эвакуированы и доставлены на свободную территорию.

Тяжелораненые защитники Мариуполя, эвакуированные с завода "Азовсталь", получили медицинскую помощь и были доставлены на подконтрольную Украине территорию, Сейчас идет процесс извлечения тел погибших украинских военных. Об этом сообщил в обращении командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко.

Он напомнил, что высшее военное руководство дало приказ гарнизону прекратить оборону города, сохранить жизни и здоровье

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно подчеркивали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие", – отметил Прокопенко.

По его словам, гражданских удалось эвакуировать.

"Тяжелораненые получили необходимую помощь – и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию", – сообщил позывной Редис.

СПРАВКА. Завод Азовсталь за три месяца большой войны стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Все это время защитники Мариуполя находились/находятся в окружении. Город практически разрушен Россией. 16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась эвакуация, но в оккупацию или в РФ. Там хотят запретить обмен на российских военнопленных ради показательного судилища. Основатель полка "Азов" Билецкий призвал воздержаться от комментариев, чтобы не навредить бойцам, а МО просит не слушать РФ о ситуации – "это для внутреннего потребления".

Он подчеркнул, что по погибшим героям "процесс продолжается". Прокопенко надеется, что в ближайшее время "родные и вся Украина с почестями смогут похоронить своих воинов".

19 мая замкомандира "Азова" Святослав Паламар (Калина) опроверг фейк роспропаганды, что он якобы сдался в плен.
liga.net
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