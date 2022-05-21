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Новости
Украина
20 мая 22, 21:49
Зеленский: Мы потеряли очень много летчиков в Мариуполе
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина потеряла очень много летчиков в Мариуполе, и 90% вертолетов не возвращались

Украина потеряла большое количество летчиков в Мариуполе – 90% вертолетов, которые пытались прорваться на территорию завода Азовсталь, не возвращались. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью по случаю третей годовщины инаугурации, отрывок которого был показан в эфире общенационального телемарафона.

"Очень большое количество погибло наших летчиков. Абсолютно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь почти невозможно – долететь до Азовстали и привезти им (защитникам Мариуполя, – ред.) лекарства, пищевую продукцию, воду, забрать тела, раненых", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все это происходило, но никто официально не мог этого комментировать, так как воздушный коридоров к Азовстали не было из-за российской мощной системы ПВО в Мариуполе.

"Большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются... Представьте себе, что делали эти люди – они летели туда. Мы потеряли много летчиков... Просто есть люди, которые летели давать им воду, еду, оружие, забирать раненых", – сказал Зеленский.

Он не стал озвучивать деталей продолжающейся операции по эвакуации украинских военнослужащих, но предположил, что в ближайшее время, "не дни", уже будут вывезены все защитники Мариуполя с территории Азовстали.

Полное интервью с Зеленским выйдет завтра, 21 мая, в 10:00.

18 мая Зеленский сообщил, что в эвакуации бойцов с Азовстали участвуют "влиятельные международные посредники".

В "Азове сообщили, что тяжелораненые защитники Мариуполя получили медицинскую помощь в оккупации, сейчас идет процесс по эвакуации тел погибших украинских военных. 
liga.net
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