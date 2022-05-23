Реакция от Порошенко на показания Медведчука

В "Европейской Солидарности" Петра Порошенко назвали запись с Виктором Медведчуком "информационной диверсией в интересах страны агрессора", говорится в заявлении партии.

И обвинили главу СБУ Ивана Баканова и заместителя руководителя ОП Олега Татарова в нарушении принципа внутриполитического единства, которое, как отмечают в заявлении, партия "ЕС" придерживается с 24 февраля.

"Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена", – считают в "ЕС".



