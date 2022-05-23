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Новости
Украина
23 мая 22, 14:35
Реакция от Порошенко на показания Медведчука
Порошенко
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В "Европейской Солидарности" назвали запись с Медведчуком "информационной диверсией в интересах РФ"

В "Европейской Солидарности" Петра Порошенко назвали запись с Виктором Медведчуком "информационной диверсией в интересах страны агрессора", говорится в заявлении партии.

И обвинили главу СБУ Ивана Баканова и заместителя руководителя ОП Олега Татарова в нарушении принципа внутриполитического единства, которое, как отмечают в заявлении, партия "ЕС" придерживается с 24 февраля.

"Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена", – считают в "ЕС".


В своих показаниях Медведчук заявил, что бывший президент отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах, а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", известного как "труба Медведчука".
liga.net
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