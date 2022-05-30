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Новости
Украина
30 мая 22, 11:33
Порошенко написал Зеленскому – просит "не препятствовать"
Порошенко
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Порошенко снова собрался за границу.

Пятый президент Петр Порошенко анонсировал утром 30 мая в Facebook новую попытку выехать за границу и, обращаясь лично к президенту Владимиру Зеленскому, объяснил, что едет на мероприятие от Европейской народной партии.

Он посетовал, что 28 мая его поездку на Парламентскую ассамблею НАТО "совершенно незаконно сорвали" и уточнил, что для сегодняшнего выезда у него есть официальное приглашение от главы ЕНП, а также оформленная командировка, подписанная главой Рады Русланом Стефанчуком.

"Уважаемый господин президент! Обращаюсь к Вам, направляясь из Киева. <...> Надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – говорится в сообщении Порошенко.

Он добавил, что сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины, "чрезвычайно важно сохранять единство и скоординированность наших усилий, избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках". 

LIGA.net обратилась за комментарием к секретарю президента.

23 мая пророссийский нардеп Медведчук дал СБУ показания против Порошенко по делу, в котором оба политика имеют статус подозреваемых. Он утверждает, что пятый президент лично отвечал за закупку угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах и попросил помочь купить у РФ украинский участок трубопровода "Самара – Западное направление". 

В партии Евросолидарность считают, что Медведчук читал в СИЗО написанные слова "с суфлера" и делал это якобы в обмен на лучшие условия содержания. Адвокаты Порошенко "сенсации" в словах Медведчука не увидели. 
У Порошенко обвиняют власть в "политическом заказе", в том числе срыве зарубежных поездок пятого президента.
liga.net
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