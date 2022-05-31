Новый посол США прибыла в Киев

Об этом она сообщила в Twitter.

"Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США ради поддержки Украины", — написала она.

На сайте посольства говорится, что Бринк приехала в Киев 29 мая.

Напомним, постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.





31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.









Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.



