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Новости
Украина
31 мая 22, 22:31
Арестович о том, почему Германия не дает тяжелое оружие
Арестович
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На канцлера Олафа Шольца влияют две противоречащие друг другу силы

По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, Германия не дает тяжелое вооружение Украине потому, что канцлер Олаф Шольц не может выбрать политическую линию из-за влияния на него противоречащих друг другу политических сил. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

На вопрос, чего не хватает ВСУ, чтобы полностью деблокировать северо-запад Луганской области, Арестович ответил: "Две-три полноценные бригады. Механизированные, тяжелые...".

Сейчас, сказал он, на вес золота даже одна такая бригада. "И если бы немцы вовремя дали оружие, мы бы имели одну такую бригаду минимум, а может и две", – сказал Арестович.

По его словам, нижняя палата Бундестага проголосовала о предоставлении Украине 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard, "некоторого количества" Panzerhaubitze 2000 и 100 БМП Marder. Но ничего из этого Украине, по словам Арестовича, не дали.

Он считает, что объяснения Шольца "не очень соотносятся с реальностью". При этом в своих заявлениях он поддерживает предоставление Украине вооружений.

"Он не может выбрать политическую линию. На него действуют противоречащие друг другу силы. Одни говорят: давайте по-полной впрягаться в конфликт и останавливать российскую агрессию. Другие говорят: не так все просто, Россия — это особый случай, мы не должны дать победить Путину, но и выиграть Украине дать нельзя, потому что потом разрушится система безопасности в Европе... Это борьба немецких континенталистов с немецкими евроатлантистами", — сказал Арестович.

Он рассказал, что немцы ("не последние там ребята") в разговоре с ним извинялись за позицию Шольца. 

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liga.net
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