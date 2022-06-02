РФ принудительно вывезла 234 000 детей из Украины

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что по состоянию на сегодняшний день 234 000 украинских детей и подростков пересекли границу с Россией, из них верифицировано только 4795 детей.

Верификацяи вывезенных детей необходима, чтобы их вернуть, уточнил Ермак.

"Подписание президентом РФ указа об упрощенном режиме получения российского гражданства детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, фактически является попыткой легализовать незаконное перемещение на территорию России украинских детей", – сказал глава ОП по итогам заседания возглавляемого им Совета по вопросам, связанным с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время.

Чтобы поиск детей был более эффективным Украина готовится объединить данные из реестров, которые существуют в Украине, и создать единый реестр детей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На основе этих данных можно получить доказательства геноцида украинского народа, одним из признаков которого является насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую.

В ближайшее время в ОП состоится встреча с представителями стран G20, на которой среди прочего будет рассматриваться и проблема перемещения украинских детей, анонсировал Ермак.

По информации Государственной пограничной службы, за период войны более 900 000 детей выехали в страны Европейского Союза и Молдовы и более 490 000 въехали на территорию Украины, но это не обязательно те, кто выехал в период войны.