Мельник пожаловался на отсутствие коммуникации с Бербок

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ни разу с ним не встретилась. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Украина воюет уже 102 дня. А вот министр иностранных дел Анналена Бербок не успела поговорить один на один с послом Украины Андреем Мельником", – пишет издание.





Мельник сказал, что он "очень хотел бы, чтобы главный дипломат Германии нашла время для посла Украины, так как ничто не заменит конфиденциальной беседы".









МИД Германии подчеркивает, что Бербок находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.





При этом, как отмечает немецкое издание, коллеги Бербок по правительству не придерживаются такой же иерархической манеры: вице-канцлер Роберт Хабек, министр финансов Кристиан Линднер, министр обороны Кристина Ламбрехт, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр образования Беттина Штарк-Ватцингер уже встречались с Мельником.





Ранее Мельник призвал немецкое правительство предоставить обещанное Украине оружие быстрее. По его словам, за 100 дней полномасштабного вторжения Германия не поставила ни одной единицы тяжелого вооружения, а первое такое оружие прибудет только в конце июня.