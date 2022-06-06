В УПЦ МП публично осудили патриарха московского Кирилла

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгин (Жар) публично осудил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла за благословение полномасштабной захватнической войны РФ против Украины. Видео проповеди настоятеля Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области выложено в YouTube.

Глава РПЦ активно поддерживает российское вторжение.

В конце проповеди Лонгин попросил прощения за "дерзновение" и обратился к Кириллу с "благодарностью от всей души".

"Благодарим за ваше благословение – за то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим за большое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. <...> Кто-то будет отвечать за эту кровь, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами. Вы ответите перед Богом. Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом! Это так не прощается", – сказал Лонгин.

Он завершил обращение словами: "Совесть не мучает, ваше святейшество?"





27 мая УПЦ МП объявила о полной независимости от Москвы и РПЦ: провела собор, который – как утверждают делегаты – вычистил из устава все упоминания и связи с Кириллом.





Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что целью собора УПЦ МП была попытка сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с РПЦ и Кириллом.





31 мая Рада проголосовала за санкции против Кирилла и других церковников РПЦ, теперь дело за СНБО. Кирилл избежал санкций в шестом пакете ЕС. За него заступилась Венгрия.