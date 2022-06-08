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Новости
Украина
7 июня 22, 23:23
Зеленский назвал условие победы Украины на поле боя
Зеленский, война
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Президент Владимир Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией должна быть достигнута на поле боя

Президент Владимир Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией должна быть достигнута на поле боя — глава государства также рассказал, что именно он будет считать победой. Об этом он сообщил в интервью Financial Times. 

По его словам, возвращение к линии разграничения по состоянию на 24 февраля будет временной победой, после этого Украина будет настаивать на полной деоккупации территорий. 

"Это война за независимость и свободу нашего государства, справедливой победой будет восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказал Зеленский. 

Президент заявил, что победа должна быть достигнута на поле боя, но "в первую очередь, должна быть сильная позиция, наша военная сила должна не уступать российской". 

"Для наступления нужно в десять раз больше техники и людей. Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны масштабно продвигаться вперед. Мы понесем больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — сказал он.

Одновременно Зеленский отметил, что готов к прямым переговорам с российскими диктатором Владимиром Путиным, если будет серьезно стоять вопрос окончания войны. 

6 июня Зеленский подтвердил, что некоторые страны подталкивают Украину к миру с Россией путем уступок. 

Также президент сказал, что если оставить Северодонецк и отойти к Лисичанску, то в дальнейшем, в случае попытки его возвращения, потери с украинской стороны будут намного большими, чем сейчас. 

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liga.net
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