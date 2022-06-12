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Новости
Украина
11 июня 22, 22:20
О переброске теробороны в зону боевых действий
тероборона
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Закон разрешает перебрасывать тероборону из одних областей в зону боевых действий по всей територии Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады. 

Документ вносит изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", в части, касающихся задач территориальной обороны и зон выполнения таких задач. 

"Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных общин по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районы ведения военных (боевых) действий",  – говорится в документе. 

Документ закрепляет возможность выполнения задач теробороной по всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий и временно оккупированные территории. 

Из закона убрали ограничения выполнения задач территориальной обороной, которые вступали в силу на момент развертывания в пределах соответствующей территории группировки регулярных войск. 

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения боевых действий принимается Главнокомандующим ВСУ. 

Закон вступит в силу на следуюший после публикации, 12 июня.
liga.net
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