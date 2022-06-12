О переброске теробороны в зону боевых действий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады.

Документ вносит изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", в части, касающихся задач территориальной обороны и зон выполнения таких задач.

"Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных общин по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районы ведения военных (боевых) действий", – говорится в документе.

Документ закрепляет возможность выполнения задач теробороной по всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий и временно оккупированные территории.

Из закона убрали ограничения выполнения задач территориальной обороной, которые вступали в силу на момент развертывания в пределах соответствующей территории группировки регулярных войск.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения боевых действий принимается Главнокомандующим ВСУ.

Закон вступит в силу на следуюший после публикации, 12 июня.