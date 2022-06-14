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Новости
Украина
14 июня 22, 14:12
Зеленский ответил Байдену о готовности к войне
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский ответил лидеру США Джо Байдену, который заявлял, что он предупреждал Украину о войне, но его не хотели слышать

Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России. 

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, комментируя заявление президента США Джо Байдена который сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности большой войны с РФ. 

Зеленский считает, что Украина должна адресовать встречный вопрос европейским и американском лидерам, ведь украинские власти просили об упреждающих санкциях, а также презентовали стратегию строительства строительство Черноморского флота со страной-партнером.

Он отметил, что Украина неоднократно заявляла об угрозе блокады Черного моря Россией, а также говорила о ракетной программе и средствах ПВО для защиты. 

"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены превентивные санкции", — сказал президент. 

Зеленский резюмировал, что Украина готовилась к тому, что в начале полномасштабного вторжения РФ ее никто не будет поддерживать, однако сегодня он благодарен всем партнерам за предоставляемую помощь.


Спикер Зеленского Сергей Никифоров отвечал Байдену, что Зеленский зимой несколько раз говорил об угрозе с президентом США и просил о превентивных санкциях против России, но партнеры "не хотели его слышать". Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Байден "очень уважает Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время войны", а "скандал" вокруг заявления Байдена не заслуживает того, чтобы "быть новостью".
liga.net
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