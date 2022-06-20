Идут решающие бои. РФ хочет захватить всю Луганскую область

Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
По ее словам, сегодня противник бросил все свои силы и средства на штурм населенных пунктов в Луганской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая обороняет Северодонецк и Лисичанск.
Она отметила, что россияне несут огромные потери, а ВСУ делают все возможное, чтобы удержать территорию и не допустить окружения.
Маляр подчеркнула, что нужно понимать превосходство противника в вооружении, что делает ситуацию сложной, а интенсивность боев в Луганской области достигла своего пика.15 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская армия пытается одновременно атаковать на девяти направлениях, а Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганской области.
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