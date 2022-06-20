Идут решающие бои. РФ хочет захватить всю Луганскую область

Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, сегодня противник бросил все свои силы и средства на штурм населенных пунктов в Луганской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая обороняет Северодонецк и Лисичанск.

Она отметила, что россияне несут огромные потери, а ВСУ делают все возможное, чтобы удержать территорию и не допустить окружения.

Маляр подчеркнула, что нужно понимать превосходство противника в вооружении, что делает ситуацию сложной, а интенсивность боев в Луганской области достигла своего пика.



