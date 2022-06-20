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Новости
Украина
20 июня 22, 14:08
Идут решающие бои. РФ хочет захватить всю Луганскую область
Луганская область
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Российская армия имеет задачу полного захвата Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк

Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, сегодня противник бросил все свои силы и средства на штурм населенных пунктов в Луганской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая обороняет Северодонецк и Лисичанск. 

Она отметила, что россияне несут огромные потери, а ВСУ делают все возможное, чтобы удержать территорию и не допустить окружения. 

Маляр подчеркнула, что нужно понимать превосходство противника в вооружении, что делает ситуацию сложной, а интенсивность боев в Луганской области достигла своего пика. 

15 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская армия пытается одновременно атаковать на девяти направлениях, а Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганской области. 

Также россияне готовятся отрезать украинские войска в районе Северска и Лисичанска. 

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liga.net
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