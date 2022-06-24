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Новости
Украина
23 июня 22, 22:53
Украина получила статус кандидата на членство в ЕС
Украина, ЕС
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе предоставили Украине статус кандидата на членство в ЕС

Евросовет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Об этом в Twitter сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.


"Согласовано! Евросовет только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня – веховый шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!" – написал он.

Также Мишель сообщил, что Евросовет "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в Twitter, что "сегодня хороший день для Европы". Она также поздравила Зеленского, Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. "Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров подтверждает это", – написала глава Еврокомиссии.

Зеленский приветствовал решение лидеров ЕС.

"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", – написал он в Twitter.


17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата в ЕС Украине и Молдове. В МИД Франции заявили, что в ЕС достигли полного консенсуса по предоставлению Украине статуса кандидата. В случае получения статуса кандидата Украина должна будет выполнить условия, связанные с реформами, чтобы начать переговоры с ЕС о вступлении.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила о намерении выполнить все условия до конца года.
liga.net
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