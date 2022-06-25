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Новости
Украина
24 июня 22, 22:50
Украинцы собрали 600 млн грн на "Байрактары" – Притула
Сергей Притула
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Утром, в среду 22 июня, Притула объявил сбор денег на покупку трех БПЛА Bayraktar.

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Об этом Притула сообщил в Twitter.    

"Сбор на "Байрактары" окончен. Есть для вас две цифры: 600 млн грн, четыре "Байрактара"!!! Украинцы – титаны!", – написал Притула. 

Напомним, утром, в среду 22 июня, Притула объявил сбор денег на покупку трех БПЛА Bayraktar. Первый взнос в размере $2 млн сделал его фонд из предыдущих пожертвований, еще $13 млн он попросил собрать украинцев в течение недели. 

И уже на следующий день Притула сообщил, что на 09:00 23 июня украинцы задонатили 296 млн грн – примерно $8,4 млн. 

23 июня украинцы за сутки собрали деньги на два "Байрактара".    Ранее литовцы собрали более 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ. Турки решили подарить дрон бесплатно, а собранные литовцами деньги пойдут на боеприпасы для дрона и поддержку Украины. 
liga.net
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