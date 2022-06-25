Украинцы собрали 600 млн грн на "Байрактары" – Притула

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Об этом Притула сообщил в Twitter.

"Сбор на "Байрактары" окончен. Есть для вас две цифры: 600 млн грн, четыре "Байрактара"!!! Украинцы – титаны!", – написал Притула.

Напомним, утром, в среду 22 июня, Притула объявил сбор денег на покупку трех БПЛА Bayraktar. Первый взнос в размере $2 млн сделал его фонд из предыдущих пожертвований, еще $13 млн он попросил собрать украинцев в течение недели.

И уже на следующий день Притула сообщил, что на 09:00 23 июня украинцы задонатили 296 млн грн – примерно $8,4 млн.