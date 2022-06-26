Ракетный удар по Киеву: из-под завалов дома спасена девочка

Спасена девочка семи лет из 9-этажного жилого дома, в который попала ракета во время вражеского обстрела Киева сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам.



