Ракетный удар по Киеву: из-под завалов дома спасена девочка

Спасена девочка семи лет из 9-этажного жилого дома, в который попала ракета во время вражеского обстрела Киева сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам.
В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 спасателей.
В ГСЧС подтвердили гибель одного человека.Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Киева.