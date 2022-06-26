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Украина
26 июня 22, 10:56
Ракетный удар по Киеву: из-под завалов дома спасена девочка
спасение девочки
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Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам

Спасена девочка семи лет из 9-этажного жилого дома, в который попала ракета во время вражеского обстрела Киева сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам.  


В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 спасателей. 

В ГСЧС подтвердили гибель одного человека. 

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Киева.
liga.net
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