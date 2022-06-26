В Черкассах раздались два громких взрыва

Российские оккупанты ударили по Черкассам, в городе были слышны два взрыва. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По его словам, было два взрыва в районе областного центра, детали выясняются. Табурец призвал жителей оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео, а также не сообщать локации возможных "прилетов".
По предварительной информации, ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков с территории Беларуси.
Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры.