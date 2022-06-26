З'явилося відео ранкового удару по Черкасам

26 червня російські військові атакували Черкаську область. Через ворожий обстріл одна людина загинула та п’ятеро дістали травми.

"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Пошкоджено об’єкт інфраструктури", – повідомив уточнені дані керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Два потужні вибухи в районі Черкас пролунали близько 11:35. У цей час в регіоні майже годину тривала повітряна тривога.



