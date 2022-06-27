Жданов уверен в прогнозе Буданова о завершении войны

Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданова уже не впервые повторяет свой прогноз о сроках окончания войны.





По мнению эксперта, глава разведки Украины располагает важной информацией, которую пока никто не обнародует. Об этом пишет 24 канал.





"Я помню, что генерал-майор Буданов не впервые делает такое заявление. Сначала оно прозвучало где-то на рубеже марта-апреля. Тогда это было немного странно. Как я понимаю, судя по тому, что глава нашей разведки повторяет одни и те же сроки, то он точно что-то знает”, – сказал Жданов.





В то же время он рассказал, что Россия не может активно воевать на истощение, а только – вести активные боевые действия в течение нескольких месяцев. Так что вполне возможно, что к концу года активная фаза войны завершится.





Напомним, Буданов заявил, что боевые действия в Украине снизятся до минимума уже до конца года. А переломный момент в войне может наступить уже с начала августа.

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", — заявил начальник разведки. При этом Буданов убежден, что россияне не будут иметь никакого успеха в войне против Украины. "Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится крушением для России. Ничего другого", — подчеркнул Буданов. Читайте также: Буданов: РФ будет воевать до конца: У них нет другого выхода





