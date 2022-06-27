Россия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге

Днем 27 июня Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу. Об этом в 16:00 сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.





"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже", – написал он.





Лунин сообщил, что "попадание в гражданский объект", есть пострадавшие.





Нардеп Алексей Гончаренко написал, что "прилет в очень людное место, пожар". Позднее он добавил, что "очень много погибших".





ОБНОВЛЕНО в 16:53. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришелся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие".





Практически одновременно о "взрывах" в Полтаве, которая находится в 100 км на северо-восток от Кременчуга в направлении Харькова, сообщил ее мэр Александр Мамай. "В городе слышны взрывы. Выясняем детали", – написал он.





ОБНОВЛЕНО в 17:01. Лунин пишет, что жители Полтавы "могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги, однако информации о попадании вражеских ракет нет".





ОБНОВЛЕНО в 17:18. Один из очевидцев сообщил, что в сторону ТЦ приехали множество "скорых" – "однозначно больше 20 автомобилей". Силой взрыва выбило стекла и повредило витрины "в радиусе как минимум 500-600 метров".





Президент Владимир Зеленский показал видео последствий российского удара и заявил, что в момент попадания ракеты в торговом центре было "более 1000 гражданских".





Несмотря на то, что видео и фото с места ударов врага военные просят не выкладывать, Зеленский сделал это чуть более чем через час после атаки России. Поскольку больше нет причин скрывать место попадания ракеты, также публикует эти кадры.





ОБНОВЛЕНО в 17:49. По данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, на данный момент известно о гибели двух человек и 20 раненых, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.



