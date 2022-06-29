Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 июня 22, 12:50
ВСУ нанесли новый удар по Змеиному — ОК "Юг"
остров Змеиный
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по острову "Змеиный" и нанесли потери российским оккупантам

Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море и нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, военная операция ВСУ на Змеином продолжается, в ночь на 28 июня по острову были нанесены очередные удары. 

"Сейчас разведка подводит итоги, в общей сложности россияне потеряли на Змеином три "Панциря", радиолокационная станция не работает, из-за чего противник не может подойти к острову и подвезти живую силу и вооружения", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что Змеиный остается под контролем противника, а ВСУ не имеют сухопутного доступа к острову, поэтому ситуацию на данном участке можно выяснять при помощи специальных средств. 

Украинские военные в начале мая уничтожили российские катера и вертолет на Змеином. В начале лета разведка сообщила, что Россия разместила на Змеином "Торы" и "Панцири". 

17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов. 

20 июня военные опровергли фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы. Также в этот день якобы был нанесен удар по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.
liga.net
Ещё по теме:
С пограничниками и военными ВСУ на Змеином нет связи – ГПСУ
Ситуация в регионах на утро 27 марта
Враг нанес удар по нефтебазе в Луцке
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Конституция – детальный портрет Украины и украинцев
noimageГайдай: Взрываются и горят склады и казармы оккупантов
noimageСБУ задержала корректировщиков ракетных ударов РФ по Киев
noimageДень Конституции. Интересные факты о Главном законе Украины
noimageАвиация сделала 20 групповых вылетов, ВСУ отбили ряд штурмов
Лента новостей