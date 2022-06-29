ВСУ нанесли новый удар по Змеиному — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море и нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, военная операция ВСУ на Змеином продолжается, в ночь на 28 июня по острову были нанесены очередные удары.

"Сейчас разведка подводит итоги, в общей сложности россияне потеряли на Змеином три "Панциря", радиолокационная станция не работает, из-за чего противник не может подойти к острову и подвезти живую силу и вооружения", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что Змеиный остается под контролем противника, а ВСУ не имеют сухопутного доступа к острову, поэтому ситуацию на данном участке можно выяснять при помощи специальных средств.





17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов.





20 июня военные опровергли фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы. Также в этот день якобы был нанесен удар по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.