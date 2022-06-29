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Новости
Украина
28 июня 22, 23:52
Гайдай: Взрываются и горят склады и казармы оккупантов
Сергей Гайдай
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Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области взрываются и горят склады и казармы оккупантов, что может замедлить наступление на Лисичанск

На временно оккупированных территориях Луганской области горят и взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Украина 24.

Гайдая попросили прокомментировать информацию о пожаре в военной части оккупантов в Перевальске в 60 км от позиций ВСУ, а также о пожарах на складах с боеприпасами россиян в Зимогорье и Алчевске.

"Хорошие новости, потому что взрываются и горят склады и казармы с личным составом. Это может замедлить наступление на Лисичанск", – сказал Гайдай.

Он также рассказал о ситуации в самом Лисичанске. По его словам, город "нашпигован" противопехотными минами, и это рассчитано на убийство мирного населения. Он призвал жителей Лисичанска ограничить перемещение по городу, так как при подрыве на таких минах можно получить смертельное ранение или ампутацию конечностей.

Он отметил, что вокруг Лисичанска постоянно идут бои, а россияне продолжают придерживаться своей тактики "выжженной земли".

Вчера в Пентагоне заявили, что ВСУ наносят значительный ущерб РФ на Донбассе, несмотря на потерю Северодонецка. Пентагон будет изучать украинскую операцию в Северодонецке.
liga.net
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