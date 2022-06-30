Мобилизация в Украине: как и кому могут вручать повестки

Полиция вместе с военкомиссариатом Киева провели рейды по ночным заведениям столицы и отчитались, что мужчинам призывного возраста вручены повестки.





Повестки выписали 219 мужчинам, сообщили 27 июня правоохранители. Также ранее были сообщения о выписывании повесток на пляже в Одессе. LIGA.Life узнавала, означает ли повестка мобилизацию и при каких обстоятельствах могут отправить на передовую людей без опыта службы.





Мобилизовать могут более 90% мужчин призывного возраста





Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" выписан так, что в Украине можно мобилизовать 90-95% мужчин от 18 до 60 лет, поясняет адвокат из Juscutum Станислав Борис: "Если следовать юридическим нормам, фактически все должны встать и пойти в армию ".





По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ адвокатское объединение Juscutum получило сотни обращений по поводу вручения повесток людям всех возрастов без военного опыта. Наибольший поток таких обращений был в марте/апреле.





Борис вспоминает, как в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях распространенной практикой было вручение повесток мужчинам, которые регистрировались как переселенцы: "Подобные случаи были в каждой области".





В мае обращений стало меньше. Впрочем, начиная с середины июня ситуация вновь обострилась.





Какая волна мобилизации в Украине





Де-юре, отмечает Станислав Борис, законодательство предусматривает четыре очереди мобилизации. Первая – это резервисты, бывшие военнослужащие, ветераны АТО и ООС. А четвертая – все граждане, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.





Но на практике эти очереди были условны еще с начала полномасштабного вторжения России, объясняет адвокат: "Сначала наиболее интересными для мобилизации были люди с боевым опытом. Впрочем, когда длилась, условно, первая и вторая волна, мы фиксировали много случаев мобилизации лиц, которые должны подпадать под третью или четвертую".





То есть фактически у нас нет "волн мобилизации".





"Продолжается общая мобилизация, под которую подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет", – говорит начальник пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки капитан Мария Левко.





С 24 февраля у нас объявлена ​​общая мобилизация – указом президента Украины, сначала отдавалось преимущество оперативному резерву первой очереди – это те, кто принимал непосредственное участие в АТО (ООС), в миротворческих миссиях и имел опыт срочной службы.





В настоящее время любой мужчина в возрасте от 18-60 лет может быть мобилизован после того, как получит повестку, соответственно должен прибыть в районный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных, добавляет Левко.





Женщины, говорит она, мобилизуются на добровольной основе по собственному желанию и имеют право выбора.









Справка: LIGA.Life направила информационный запрос в Минобороны относительно порядка проведения общей мобилизации военнообязанных в ряды Вооруженных Сил.









Какие повестки могут вручать





"У нас общая мобилизация, поэтому повестки для всех одинаковые, – говорит Мария Левко. – Перед вручением повестки сверяются учетные данные и направляются в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего изучения".





Повестку имеет право вручать уполномоченное лицо, в частности работники военкомата, органов местного самоуправления, сотрудники полиции, руководители предприятий.





Один из вариантов оповещения, рассказывает адвокат Станислав Борис, когда военкомат направляет руководителю (каждое предприятие должно вести учет военнообязанных) требование известить этих лиц о необходимости прийти в военкомат.





Где могут вручать повестку





Законом не определены конкретные места для выдачи повесток, говорит Левко. Адвокат Борис это подтверждает.





То есть повестку могут вручить как в квартире, так и в ТРЦ, на улице, на пляже, блокпосту, заправке, при пересечении областей – это не противоречит закону.





Должны установить личность, кому именно вручают повестку. В условиях военного времени все должны иметь при себе документы.





Что дальше после вручения повестки





Повестка не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат нужен для проверки данных и определения годности к службе. В повестке должна быть дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии, уточняют в Центре противодействия дезинформации при СНБО.





Получая повестку, человек приходит в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где сверяются учетные данные, изучается личное дело; его направляют на ВВК – для дальнейшего определения состояния здоровья. После всех процедур человека направляют для прохождения службы по специальности, рассказывает капитан Мария Левко.









Закон не определяет продолжительность ВВК. Это может длиться несколько дней или недель, ведь могут потребоваться дополнительные обследования, если назначают врачи, для определения пригодности лица. Точно это не может занять 5-10 мин, говорит Левко.





В то же время адвокат Станислав Борис отмечает, что практика часто свидетельствует об обратном. Многие клиенты Juscutum рассказывают, что на военно-врачебной комиссии их проверяли 10-15 мин, на любые жалобы на здоровье внимания не обращали и направляли в воинские части, добавляет адвокат.





Фактически после ВВК могут отправить и домой "до особого распоряжения".





















А могут сразу через несколько часов направить в учебный центр.













Признаком усиления мобилизации, по мнению юриста, можно будет считать появление "мобилизационных бригад", которые будут не просто вручать повестки, а сразу везти людей в военкомат. Такие случаи юристы фиксировали и до 24 февраля: "Был паренек, у которого в метро попросили документы с "пойдем с нами в военкомат", хотя он был из другого города. Адвокаты тогда сильно подняли бучу, но человек из военкомата не вышел, а поехал служить". Такие случаи, говорит юрист, они интерпретируют как "незаконное задержание".





По наблюдению юриста, волна усиления уже началась. В Тернополе, например, начальник Нацполиции недавно заявил на брифинге, мол, уважаемые тернопольчане, в ближайшее время в городе будут работать дополнительные наряды правоохранителей, в них будут входить представители военкоматов, не пугайтесь, это для уточнения данных и обнаружения лиц, не зарегистрировавшихся по приезду в область, а также тех, кто не состоит на учете в военкомате.





"Как оно будет выглядеть на самом деле – посмотрим", – добавляет юрист.





Могут ли отправить на передовую без обучения





Нет – убеждает начальник пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки капитан Мария Левко.





Согласно законодательству лицо, которое не проходило службу, направляется в учебный центр, где должно пройти подготовку по соответствующей военно-учетной специальности. Это обязательно. Без учебного центра мобилизованный, не имеющий соответствующего опыта, не будет проходить службу в бригаде, рассказывает Левко.





Подготовка происходит в учебном центре перед отправкой в ​​воинскую часть, говорит она, и длится в зависимости от специальности и профессиональности человека.





"У нас не было случаев, когда людей после прохождения всех соответствующих процедур, ВВК и без необходимой профессиональной подготовки по специальности сразу отправляли на передовую, – подчеркивает Левко, – разве что человек сам поехал куда-то на восток и присоединился к добровольческому батальону".





Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявляла, что подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (без снижения качества обучения) и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности).





Станислав Борис заявляет, что неоднократно слышал о случаях отправки в боевую воинскую часть людей без учебы: "Бывает, туда-сюда возят. Уже на месте руководитель воинской части смотрел на людей, спрашивал о военном опыте, здоровье. Часто на месте говорили: "Спасибо, забирайте обратно". И людей везли обратно в комплексный центр, они там снова жили, их там держали некоторое время".





Ответственность за отказ





Человек может отказаться взять повестку по тем или иным причинам. Отказ не является административным нарушением. В таком случае уполномоченные вручают повестку либо составляют акт, либо делают отметку "лицо отказалось от получения", и идут к следующему.





Но когда человек в определенный срок не явится в военкомат – за этим может следовать административная ответственность, штраф. Если же человек после ВЛК не пришел в военкомат с вещами – это уже уголовная ответственность.





Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период лиц из числа резервистов карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ст. 336 Уголовного кодекса Украины). Обжаловать это можно только в суде.





Человек в суде потом может сказать: "Я не получал эту повестку, ничего не знаю". В этом случае бремя доказательств ложится на правоохранителей. Это им необходимо доказать, что человек был извещен и отказался. По опыту скажу, заявить в суде: "Ничего не знаю, ничего не получал" – не лучший способ защиты", – отмечает адвокат.





Адвокатское объединение Juscutum не фиксировало ни одного случая привлечения к административной ответственности за неявку по повестке. В то же время есть зарегистрированные уголовные производства в отношении людей, которые после ВВК не явились в военкомат, как минимум, в Закарпатской и Тернопольской областях.





Кто не подлежит мобилизации





Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать не могут:





- граждан, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних;





- тех, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;





- тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью;





- тех, кто воспитывает ребенка с тяжелыми заболеваниями (список есть в 23-й статье закона);





- тех, у кого на иждивении есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;





- граждан, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети-сироты;





- граждан, занятых постоянным уходом за недееспособными лицами;





- народных депутатов;





- забронированных государством за определенными учреждениями, предприятиями и организациями (например, объектами критической инфраструктуры).





Детали по отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации, в тому числе, для людей с инвалидностью тут.





Процедура "брони", говорит юрист, пока тяжелая и малодоступная. Например, один из документов, который необходимо подать для бронирования, – мобилизационная задача, которую выдают местные власти или областная военная администрация.





Эти мобилизационные задачи, заказы – отдельные требования мобилизационного плана. Их в открытом доступе нет. Это документ для внутреннего использования, говорит юрист.





"Какая-то компания, например, шьет обувь – они должны обратиться в ОВА и спросить, есть ли необходимость в военной обуви? Если им отвечают – есть, в такой-то военной части, тогда компания обращается в воинскую часть для заключения контракта", – объясняет он.





Определенные профессии даже в этой компании (кладовщик, менеджер, сторож, дворник, к примеру) не могут быть включены в бронь.





А если это IT-специалисты?





Мы послали запрос в Минцифры, есть ли мобилизационные задачи для айтишников? Нам ответили – нет. То есть чем могут быть полезны айтишники непонятно? Как их можно забронировать – неясно. Тем более, многие айтишники как ФОПы работают. Поэтому, чтобы получить бронь, в большинстве случаев каждый ФОП должен обращаться отдельно от себя", – добавляет он.





Юрист отмечает, что есть дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности, которые запрещены для бронирования военнообязанных (например, танкисты, разведчики). Уточнение Порядка бронирования военнообязанных опубликовано на сайте Минагрополитики.