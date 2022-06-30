Ракетный удар по Кременчугу. СБУ показала видео изнутри ТЦ

Армия России нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, когда там находились посетители. Это видно на кадрах из ТЦ в момент прилета, которые опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

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СБУ подтверждает данные Воздушных сил, что по ТЦ били ракетами Х-22 из Курской области стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома в Шайковке под Калугой.

В спецслужбе отметили, что на видео четко видно попадание ракеты в ТЦ. Кроме того, на кадрах изнутри ТЦ в момент прилета видно, что в нем находились люди. Также по спутниковым снимкам можно сравнить количество машин на парковке у ТЦ в разное время. Все это опровергает утверждения российской пропаганды, что торговый центр якобы не работал.

Кроме того, в СБУ отметили, что не было никаких складов с военной техникой и на Кременчугском заводе дорожных машин, который также 27 июня обстреляли россияне. Там занимались производством асфальтосмесительных машин.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – сказал глава СБУ Иван Баканов.