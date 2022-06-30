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Украина
30 июня 22, 13:27
Ракетный удар по Кременчугу. СБУ показала видео изнутри ТЦ
Кременчуг, тц
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СБУ показала видео из ТЦ Амстор в Кременчуге в момент прилета российской ракеты.

Армия России нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, когда там находились посетители. Это видно на кадрах из ТЦ в момент прилета, которые опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

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СБУ подтверждает данные Воздушных сил, что по ТЦ били ракетами Х-22 из Курской области стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома в Шайковке под Калугой.

В спецслужбе отметили, что на видео четко видно попадание ракеты в ТЦ. Кроме того, на кадрах изнутри ТЦ в момент прилета видно, что в нем находились люди. Также по спутниковым снимкам можно сравнить количество машин на парковке у ТЦ в разное время. Все это опровергает утверждения российской пропаганды, что торговый центр якобы не работал.

Кроме того, в СБУ отметили, что не было никаких складов с военной техникой и на Кременчугском заводе дорожных машин, который также 27 июня обстреляли россияне. Там занимались производством асфальтосмесительных машин.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – сказал глава СБУ Иван Баканов.


27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. К моменту удара в ТЦ было более 1000 посетителей. Президент Владимир Зеленский показал видео прямого попадания ракеты по ТЦ. 


В ТЦ погибли и получили ранения десятки людей, окончательное число еще неизвестно, на утро 30 июня разобрано 80% завалов.


liga.net
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