Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 июля 22, 11:16
Военные рассказали, как россияне бежали со Змеиного
остров Змеиный
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Оперативное командование "Юг" считает, что российские войска могли заминировать остров и подступы к нему

Российские войска при отступлении с острова Змеиный в Черном море потеряли по меньшей мере один зенитно-ракетный комплекс, ракетную систему залпового огня, вертолет, катер и еще некоторую технику. Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. По уточненным данным, в результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационная станция и полевой склад боеприпасов. А сами рашисты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет", – заявил он.

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более 20 вылетов авиации из Крыма.

Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесской области две крылатые ракеты Х-31, попавшие в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и жертв.

В ВСУ предполагают, что российские войска, отступая со Змеиного, заминировали остров, причал и окружающие его воды.

Читайте также: Российские войска сбежали с острова Змеиный: что это значит
liga.net
Ещё по теме:
Обращение Зеленского в британском парламенте – видео
Обстрел завода во Львове: информация о пострадавших
В СНБО показали новые фейки РФ
В Черкассах наградили автора легендарной фразы – видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рада назначила нового омбудсмена
noimageЗеленский и Фон дер Ляйен выступили в Раде. видео
noimageС 1 июля Украина отменила безвиз с Россией
noimageНочной удар России по жилым домам под Одессой: 18 погибших
noimageНиколаев. Оккупанты ударили ракетой по предприятию
Лента новостей