Рада назначила нового омбудсмена

Сегодня Верховная Рада назначила уполномоченного ВР по правам человека вместо ранее уволенной Людмилы Денисовой. Новым омбудсменом стал Дмитрий Лубинец, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – сообщил Железняк.
Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов.
Железняк также обнародовал результаты голосования по фракциям: от "Слуги народа" решение поддержал 181 депутат, "ЕС" – 0, "Батькивщина" – 10, "Платформа за жизнь и мир" – 14, "За майбутнє" - 9, "Голос" – 8, "Доверие" – 12, "Восстановление Украины" – 3. Также решение поддержали 13 внефракционных депутатов.
Дмитрий Лубинец в парламенте представляет депутатскую группу За будущее и является членом постоянной делегации в ПАСЕ от Украины.
Лубинец в 2017 году вместе с 58 депутатами требовал от КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.
Его жена, Янина Лубинец, является помощницей депутата Слуги народа Арсения Пушкаренко. Сам Лубинец утверждает, что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.
Движение Чесно утверждало, что в 2019-м Лубинец был уличен в кнопкодавстве.31 мая 2022 года Рада уволила с должности омбудсмена Людмилу Денисову.