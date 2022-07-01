Рада назначила нового омбудсмена

Сегодня Верховная Рада назначила уполномоченного ВР по правам человека вместо ранее уволенной Людмилы Денисовой. Новым омбудсменом стал Дмитрий Лубинец, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – сообщил Железняк.

Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов.

Железняк также обнародовал результаты голосования по фракциям: от "Слуги народа" решение поддержал 181 депутат, "ЕС" – 0, "Батькивщина" – 10, "Платформа за жизнь и мир" – 14, "За майбутнє" - 9, "Голос" – 8, "Доверие" – 12, "Восстановление Украины" – 3. Также решение поддержали 13 внефракционных депутатов.







Дмитрий Лубинец в парламенте представляет депутатскую группу За будущее и является членом постоянной делегации в ПАСЕ от Украины.

Лубенец родом из Волновахи Донецкой области. Был депутатом Волновахского горсовета в 2010—2014 годах от партии Яценюка «Фронт перемен».





В Верховную Раду 9 созыва избран как самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Беспартийный, член депутатской группы «За майбутнє».





Был также депутатом Рады предыдущего созыва от «Блока Петра Порошенко».





Действующий председатель комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений.

Лубинец в 2017 году вместе с 58 депутатами требовал от КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Его жена, Янина Лубинец, является помощницей депутата Слуги народа Арсения Пушкаренко. Сам Лубинец утверждает, что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.

Движение Чесно утверждало, что в 2019-м Лубинец был уличен в кнопкодавстве.





Во фракции Слуга народа сообщили, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными. Людмила Денисова заявляла, что ОП якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".





Также она говорила, что ее увольнение было политической расправой за несогласие с принятием закона об олигархах.





21 июня спикер Рады Руслан Стефанчук внес предложение о назначении нардепа Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.