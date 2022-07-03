Генштаб сообщил об отходе из Лисичанска

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", — говорится в сообщении.

Генеральный штаб заявил, что украинская армия продолжает борьбу и обязательно вернется в Лисичанск.