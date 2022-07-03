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Новости
Украина
3 июля 22, 20:16
Генштаб сообщил об отходе из Лисичанска
Лисичанск
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Силы обороны Украины покинули последний свободный город Луганской области.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", — говорится в сообщении.

Генеральный штаб заявил, что украинская армия продолжает борьбу и обязательно вернется в Лисичанск.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что угроза полного захвата Россией Луганской области существует, но пока бои продолжаются, в том числе в окрестностях Лисичанска. Он заявил, что Лисичанское направление – слабое место украинской обороны.
liga.net
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