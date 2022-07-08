Борис Джонсон уходит: как это повлияет на поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии, хотя будет возглавлять правительство, пока партия не изберет его преемника. Выборы могут продлиться до октября.

Это означает, что по крайней мере на два-три месяца Британия больше сосредоточится на внутренней повестке дня.

Какие риски несет британский правительственный кризис для Украины, не забудет ли Великобритания о войне и есть ли "плохой для Украины" вариант нового премьер-министра: кратко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Политический кризис завершился ожидаемо – заявлением Джонсона об отставке. Почему он это сделал – LIGA.net подробно писала здесь. Выборы преемника должны быть завершены до большой партийной конференции, запланированной на начало октября.

На следующей неделе спецкомитет Консервативной партии ("Комитет 1922") должен определить график избрания нового лидера. Но некоторые депутаты-консерваторы хотят, чтобы Джонсон пошел как можно быстрее, пишет BBC.

ЧТО МОЖЕТ СПАСТИ ДЖОНСОНА. От отставки – практически ничего. Даже его ближайшие союзники выступили за смену лидера. Оптимистический сценарий – правительство Джонсона проработает до октября.

В пользу такого сценария играют лето и отпускной сезон.

"Это пустой политический сезон, и новый премьер по сути не сможет ничего сделать. Он два месяца будет сидеть без работы, и потом по этому его будут судить, – объясняет эксперт по внешней политике центра Украинская призма Александр Краев. – Поэтому если Джонсон останется до осени, это будет его вклад в эффективность преемника".

ЗАБУДЕТ ЛИ БРИТАНИЯ ОБ УКРАИНЕ. Нет. Соцопросы свидетельствуют, что большинство британцев (60%) являются сторонниками Украины. Поэтому вряд ли найдется политик, который рискнет не получить поддержку этой группы, считает Краев. По его мнению, кандидатам на должность лидера консерваторов выгодно будет продолжать педалировать украинскую тематику.

Правительственный кризис может сосредоточить британскую повестку дня на внутренних проблемах, но она не повлияет на международный курс страны, убежден содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков. "Кардинальных изменений ожидать не следует, – говорит эксперт в комментарии . – Британия – это страна традиционной демократии и руководствуется своими декларациями".

У Зеленского уверены, что Украина останется для Британии ключевым объектом интересов. "Это для наших партнеров важно во всех отношениях, – объясняет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – И как возможность закрепить собственное глобальное лидерство. И как возможность правильно расставить ценностные акценты в современном мире. И как возможность четко отпозиционировать себя на внутреннем рынке".

НО МИНУСЫ МОГУТ БЫТЬ. У Джонсона сложились дружеские отношения с Зеленским. Британский премьер одним из первых посетил Киев после начала большой войны и даже гулял с Зеленским Крещатиком.

Джонсон был драйвером политических усилий по поддержке Украины, говорит экс-министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин. "Будет ли Британия без Джонсона играть в авангарде? Захочет ли новый премьер быть в авангарде вместе с США? – объясняет он. – Для нас это не будет плохо. Но может измениться принятие решений коллективным Западом".

В качестве примера Климкин приводит санкции против России.

"Британия очень часто первой вводила санкции. Продлит ли новое правительство эту тенденцию? Будет ли Британия драйвером этого процесса, как это было на последнем заседании G7? – продолжает экс-министр. – Это не значит, что Британия будет меньше нас поддерживать, но будет ли она "энерджайзером"? Джонсон умеет быть энерджайзером".

Определенная бюрократическая пробуксовка может быть при смене премьера, когда дела будут передаваться от Джонсона к преемнику. Но на сотрудничество с Украиной это не повлияет, говорит Краев: "Мы с британцами сотрудничаем на инструментальном уровне: МИД, Минобороны и разведки. В этих ведомствах очень мала составляющая политической инициативы".

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА, КТО СТАНЕТ НОВЫМ ПРЕМЬЕРОМ. Пока плохих вариантов для Украины нет, убеждены все опрошенные эксперты. "Кто бы ни стал новым премьером – поддержка Украины продолжится", – убежден Пашков.

В настоящее время лидером опросов внутри консерваторов является Бен Уоллес, министр обороны, наладивший отличные отношения с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Также среди фаворитов – глава МИД Лиз Трасс, считающая одним из достижений правительства Джонсона именно поддержку Украины.

Все кандидаты будут последовательно поддерживать Украину. Единственное – у них может быть другая "эмоция", говорит Климкин. "У Джонсона она еще со времен министра иностранных дел, – резюмирует он. – Но с поддержкой все будет нормально. И на темпы военной помощи отставка не повлияет".