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Новости
Украина
14 июля 22, 14:06
Ракетный удар по Виннице наносился из Черного моря
Юрий Игнат
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Ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам ПВО

Ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр". 

"Поражены гражданские объекты. Это была площадь, где было много гражданских, люди гуляли с детьми. Среди погибших есть дети", — сказал Игнат.

В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на полдень подтверждена гибель 17 человек.  Вчера, 13 июля, Россия ударила по Запорожью двумя ракетами. 12 июля Россия нанесла массированный удар по Николаеву: попала ракетой по больницам и жилым домам. 11 июля Россия нанесла удар по Одесской области — одна из ракет попала в дом.

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