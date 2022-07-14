Ракетный удар по Виннице наносился из Черного моря

Ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр".

"Поражены гражданские объекты. Это была площадь, где было много гражданских, люди гуляли с детьми. Среди погибших есть дети", — сказал Игнат.

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