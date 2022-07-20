Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы – фото

Об этом сообщили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Гончаренко сообщил, что россияне ударили по центральной части Краматорска – есть жертвы, на месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.

Кириленко сообщил, что, по предварительной информации, удар был нанесен авиационными ракетами.

Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском.

В жилых домах, оказавшихся в эпицентре удара, вспыхнули пожары.





По мнению Кириленко, в Донецкой области будет решаться судьба всей страны.





3 июля войска РФ сильно обстреляли Славянск . Один человек погиб, еще семь получили ранения.





7 июля россияне обстреляли центр Краматорска. От удара пострадали шесть построек, в том числе гостиница и жилая многоэтажка. Один человек погиб, шестеро получили ранения.





За прошлые сутки у оккупантов были наибольшие потери под Краматорском.