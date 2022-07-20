Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы – фото

Об этом сообщили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Гончаренко сообщил, что россияне ударили по центральной части Краматорска – есть жертвы, на месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.
Кириленко сообщил, что, по предварительной информации, удар был нанесен авиационными ракетами.
Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском.
В жилых домах, оказавшихся в эпицентре удара, вспыхнули пожары.
Краматорск и Славянск станут основными целями России после захвата Луганской области.