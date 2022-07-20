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Новости
Украина
19 июля 22, 16:24
Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы – фото
Краматорск
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Россияне второй раз за месяц ударили по центру Краматорска.

Об этом сообщили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Гончаренко сообщил, что россияне ударили по центральной части Краматорска – есть жертвы, на месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.

Кириленко сообщил, что, по предварительной информации, удар был нанесен авиационными ракетами.

Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском.

В жилых домах, оказавшихся в эпицентре удара, вспыхнули пожары.

Краматорск и Славянск станут основными целями России после захвата Луганской области. 

По мнению Кириленко, в Донецкой области будет решаться судьба всей страны. 

3 июля войска РФ сильно обстреляли Славянск. Один человек погиб, еще семь получили ранения. 

7 июля россияне обстреляли центр Краматорска. От удара пострадали шесть построек, в том числе гостиница и жилая многоэтажка. Один человек погиб, шестеро получили ранения. 

За прошлые сутки у оккупантов были наибольшие потери под Краматорском. 
liga.net
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