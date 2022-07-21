Россия обстреливает Харьков: есть раненые

Сейчас армия России обстреливает Харьков, есть раненые и попадания, жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом написали в Telegram представители местной власти.

По словам мэра города Игоря Терехова, обстрел идет по одному из самых густонаселенных районов города.

"Оставайтесь в укрытиях! Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова", – написал он.

Также харьковчан призвал оставаться в укрытиях глава ОВА Олег Синегубов. В местных пабликах публикуют фото и видео с дымом над городом.

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