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Новости
Украина
21 июля 22, 11:01
Россия обстреливает Харьков: есть раненые
ракета
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Армия России сейчас обстреливает Харьков.

Сейчас армия России обстреливает Харьков, есть раненые и попадания, жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом написали в Telegram представители местной власти.

По словам мэра города Игоря Терехова, обстрел идет по одному из самых густонаселенных районов города.

"Оставайтесь в укрытиях! Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова", – написал он.

Также харьковчан призвал оставаться в укрытиях глава ОВА Олег Синегубов. В местных пабликах публикуют фото и видео с дымом над городом.

Армия РФ ночью ударила по Николаеву семью переделанными ракетами ПВО С-300. Есть разрушения и пострадавший.

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liga.net
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