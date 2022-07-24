В Харькове россияне нанесли удар по центру города — Терехов

Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра Харькова. По предварительной информации, известно об одном пострадавшем.

На месте удара работают спасатели, Терехов призвал жителей города находится в укрытиях.

Местные паблики сообщают о том, что над Харьковом поднимается дым.

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