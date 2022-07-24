Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.15
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 июля 22, 09:24
В Харькове россияне нанесли удар по центру города — Терехов
Игорь Терехов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, есть пострадавший

Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. 

По его словам, несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра Харькова. По предварительной информации, известно об одном пострадавшем. 

На месте удара работают спасатели, Терехов призвал жителей города находится в укрытиях. 

Местные паблики сообщают о том, что над Харьковом поднимается дым. 

ВСУ в последнее время регулярно отбивают российские штурмы в Харьковской области, в частности под Дементиевкой. Россияне бьют по городу артиллерией и ракетами, в частности по школам, домам и другой гражданской инфраструктуре. Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен. 

Читайте также: Россияне нанесли удар по Харькову, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик 
liga.net
Ещё по теме:
"Харьков хорошо вооружен и готов к обороне". Обращение мэра
ВСУ оттесняют оккупантов подальше от Харькова
Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: трое погибших
Оккупанты пытаются наступать на востоке и юге, но безуспешно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода
noimageРоссия ударила по Одессе и области, часть ракет сбила ПВО
noimage23 липня відзначається народне свято - Антонієв день
noimageРоссияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому, есть погибшие
noimageУкраинский Су-24М "насыпает" оккупантам под музыку. Видео
Лента новостей