В Харькове россияне нанесли удар по центру города — Терехов

Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра Харькова. По предварительной информации, известно об одном пострадавшем.
На месте удара работают спасатели, Терехов призвал жителей города находится в укрытиях.
Местные паблики сообщают о том, что над Харьковом поднимается дым.ВСУ в последнее время регулярно отбивают российские штурмы в Харьковской области, в частности под Дементиевкой. Россияне бьют по городу артиллерией и ракетами, в частности по школам, домам и другой гражданской инфраструктуре. Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен.
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