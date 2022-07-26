Корбан собирается вернуться в Украину

Глава штаба теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан собирается снова попробовать пересечь границу Украины после изъятия украинского паспорта. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день он вышел из транзитной зоны на границе и находится в Польше. Он отметил, что пограничники отобрали у него украинский паспорт, обозначив его как "лицо без гражданства".

Корбан заявил, что сейчас он ищет возможность вновь въехать в Украину напомнив о наличии свидетельства о рождении, которое "никто не приостановить, ни отменить не может".

"В этом документе написано, где я родился — город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость. Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война. Ну и главное — я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну – хоть с паспортом, хоть без", — написал Корбан.





31 октября 2015 года Корбан был задержан по подозрению в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении людей.





Он признал вину в похищении в 2014 году экс-главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка и по соглашению сторон получил условный срок на полтора года.





7 июня 2016 года Днепровский районный суд разрешил Корбану выехать в Израиль на лечение в Тель-Авивском медицинском центре.