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Украина
26 июля 22, 12:00
Корбан собирается вернуться в Украину
Корбан
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Глава штаба теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан собирается снова попробовать пересечь границу Украины

Глава штаба теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан собирается снова попробовать пересечь границу Украины после изъятия украинского паспорта. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день он вышел из транзитной зоны на границе и находится в Польше. Он отметил, что пограничники отобрали у него украинский паспорт, обозначив его как "лицо без гражданства". 

Корбан заявил, что сейчас он ищет возможность вновь въехать в Украину напомнив о наличии свидетельства о рождении, которое "никто не приостановить, ни отменить не может". 

"В этом документе написано, где я родился — город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость. Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война. Ну и главное — я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну – хоть с паспортом, хоть без", — написал Корбан. 

22 июля Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства. 

31 октября 2015 года Корбан был задержан по подозрению в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении людей. 

Он признал вину в похищении в 2014 году экс-главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка и по соглашению сторон получил условный срок на полтора года. 

7 июня 2016 года Днепровский районный суд разрешил Корбану выехать в Израиль на лечение в Тель-Авивском медицинском центре.
liga.net
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