ЧВК Вагнера зашла на Углегорскую ГЭС и в Новолуганское

Оборонное ведомство Великобритании со ссылкой на разведку сообщило в Twitter, что российские наемники частной военной компании "Вагнера", возможно, добились некоторого успеха на Бахмутском направлении Донецкой области, в частности около Светлодарского водохранилища.

Разведка союзников пишет, что кремлевской ЧВК "вероятно, удалось добиться тактического наступления на Донбассе в районе Углегорской ГЭС (северный берег водохранилища) и близлежащего поселка Новолуганское".

"Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района", – отметили в Лондоне.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб ничего не сообщал о ситуации в упомянутом выше районе боевых действий.





Лидер оппозиции Германии заявил, что канцлер Шольц якобы вводит в заблуждение немцев и Бундестаг в плане военной помощи Украине.



