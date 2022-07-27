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Новости
Украина
27 июля 22, 11:48
ЧВК Вагнера зашла на Углегорскую ГЭС и в Новолуганское
Углегорская ТЭС
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МО Британии со ссылкой на разведку сообщило, что российские наемники ЧВК "Вагнера", возможно, добились определенного успеха в районе "Светлодарки"

Оборонное ведомство Великобритании со ссылкой на разведку сообщило в Twitter, что российские наемники частной военной компании "Вагнера", возможно, добились некоторого успеха на Бахмутском направлении Донецкой области, в частности около Светлодарского водохранилища.

Разведка союзников пишет, что кремлевской ЧВК "вероятно, удалось добиться тактического наступления на Донбассе в районе Углегорской ГЭС (северный берег водохранилища) и близлежащего поселка Новолуганское".

"Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района", – отметили в Лондоне.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб ничего не сообщал о ситуации в упомянутом выше районе боевых действий.

Financial Times предостерегает – осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть. 

Лидер оппозиции Германии заявил, что канцлер Шольц якобы вводит в заблуждение немцев и Бундестаг в плане военной помощи Украине. 

Утром 27 июля военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне, назвав их "ювелирными". 
liga.net
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