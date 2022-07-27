Чому Антонівський міст у Херсоні стратегічно важливий

Удари по Антонівському мосту в Херсоні ускладнили військову логістику окупантів. Це може стати ключовим чинником для успішних контратак ЗСУ на півдні України. Війська РФ не тільки втрачають важливий шлях постачання зброї з Криму, але також позбавляються можливості відступати.





Що трапилося з Антонівським мостом і чому він важливий – докладно на РБК-Україна.









Що сталося





Антонівський міст зазнав значних ушкоджень внаслідок серії атак української армії. Вночі 27 липня ЗСУ завдали чергового точкового удару по шляхопроводу через Дніпро, через що окупаційна "влада" Херсона закрила проїзд мостом.





У Херсонській ОВА повідомили, що міст повністю не зруйнований, проте внаслідок пошкоджень пересування ним неможливо.









Декількома днями раніше після ракетної атаки Збройних сил України рух шляхопроводом перекрили для вантажних авто.





Тоді колаборанти заявили, що по мосту вдарили з HIMARS, але його конструкція залишилася цілою, і що він придатний для експлуатації.





Шляхопровід під вогневим контролем ЗСУ





Оперативне командування "Південь" підтвердило атаку ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині. Нічні удари 27 липня назвали "філігранними".





Керівниця прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі РБК-Україна відповіла на питання про удари по переправі:





1. Заяви колаборантів про влучання по іншим мостам в ОК "Південь" не коментують.





2. Чи можуть росіяни й надалі використовувати Антонівський міст у своїх цілях?





В українському військовому командуванні не знають усіх цілей окупанів, і як саме вони хочуть використовувати міст. Однак відомо, що Антонівський міст уражений і знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. "Ми створюємо всі умови, щоб використання цього мосту було лише на користь України. Якщо вони хочуть піти у зворотному напрямку (з правого на лівий берег Дніпра – ред.), то будь ласка", - зазначила Наталя Гуменюк.





3. Чи можна оцінити ступінь пошкодження Антонівського мосту?





На даний момент ніхто зі фахівців в Україні не зможе дати оцінку пошкодженням переправи, оскільки не можна довіряти фото та відео з місця подій. Як повідомила Наталя Гуменюк, по ним не можна провести інженерну оцінку здатності моста переносити навантаження. А оскільки це окупована територія, вогневий контроль – це найкраще, що можуть зробити в даній ситуації українські сили.





Де знаходиться Антонівський міст і чому він важливий





Антонівський автомобільно-пішохідний міст розташований за 30 км від Херсона. Він з'єднує селище Антонівка та місто Олешки.





Міст має стратегічне значення, оскільки є однією з лише трьох можливих переправ через Дніпро у Херсонській області.





Крім Антонівського мосту через річку можна проїхати по дамбі на Каховському водосховищі в Новій Каховці (70 км від Херсона) або по залізничному мосту за 6 км від міста.





Для російських військ Антонівський міст - головна "артерія" для постачання техніки та боєприпасів з Криму та тимчасово непідконтрольних територій. Тому блокування переправи позбавить окупантів транспортного сполучення та шляхів для організованого відступу.





Нагадаємо, в Офісі президента на тлі ударів ЗСУ по Антонівському мосту , закликали окупантів залишити Херсон поки є така можливість.





Раніше стало відомо, що ворожі війська в окупованому Херсоні мають два основні шляхи постачання та чотири слабкі місця, що мають ключове значення.



