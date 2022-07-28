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Новости
Украина
28 июля 22, 11:06
Зеленский отреагировал на удары РФ в День государственности
Зеленский
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Зеленский заявил, что Россия не запугает Украину ракетными ударами.

Россия не сможет запугать украинцев ракетным террором в День государственности. Об этом написал президент Владимир Зеленский, комментируя утренние ракетные удары РФ.

"Беспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать", – написал он.

Зеленский подчеркнул: Украина – это самостоятельное, свободное, неделимое государство, которое всегда таким будет.

"Еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", – добавил президент.

Сегодня утром армия РФ обстреляла Киевскую и Черниговскую области. Также под российским огнем ночью-утром были Николаев и Харьков.

Смотрите также:  Обращение Зеленского ко Дню государственности
liga.net
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