Зеленский отреагировал на удары РФ в День государственности

Россия не сможет запугать украинцев ракетным террором в День государственности. Об этом написал президент Владимир Зеленский, комментируя утренние ракетные удары РФ.

"Беспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать", – написал он.

Зеленский подчеркнул: Украина – это самостоятельное, свободное, неделимое государство, которое всегда таким будет.

"Еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", – добавил президент.

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