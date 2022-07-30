Зеленский отреагировал на убийство пленных в Еленовке

Доказательств, что убийство украинских военнопленных в Еленовке было спланированным преступлением, более чем достаточно. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военным руководством и главами спецслужб.

Президент написал, что провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым, и.о. главы СБУ Василием Малюком и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем.

"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого были цинично убиты более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, более чем достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия – государство-террорист", – написал президент.

Он также заявил, что ООН и Международный комитет Красного Креста, которые обязались гарантировать сохранение жизни и здоровья для украинских военнопленных, должны немедленно отреагировать на это преступление.



