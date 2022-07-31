Лубинец хочет поехать в Еленовку и встретиться с ранеными

Омбудсмен Дмитрий Лубинец хочет посетить временно оккупированную Еленовку, где российские оккупанты убили украинских военнопленных. Он также намерен посетить раненых пленных, зовет в Еленовку международных экспертов и омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Лубинец считает, что убийство украинских пленных – это военная операция, которая давно готовилась. В частности рассматривается версия со взрывом барака с пленными изнутри. Он отметил, что вчера обратился к Международному красному кресту и Мониторинговой миссии ООН с требованием посетить это место военного преступления.

"Когда парни выходили из Азовстали, они (ООН и Красный крест, – ред.) гарантировали их безопасность и возвращение домой по процедуре обмена. И сейчас вполне логично – мы требуем, чтобы они это соблюдали и дали мне лично возможность, чтобы я туда прибыл", – сказал он.

Лубинец также сказал, что официально обратился к Москальковой – чтобы она тоже официально рассмотрела возможность посетить вместе с ним Еленовку. Он хочет, чтобы в присутствии омбудсменов международные эксперты взяли необходимые пробы.

"Мы знаем, что правда на нашей стороне. Если вам нечего прятать, то, пожалуйста, дайте нам такую возможность. Также я обратился с тем, чтобы мне обязательно дали возможность посетить наших раненых героев и мы начали процедуру возвращения тел погибших, которые там удерживались", – сказал Лубинец.





В Генштабе заявили, что РФ уничтожила барак, чтобы скрыть пытки и расстрелы. По словам президента Владимира Зеленского, есть достаточно доказательств, что уничтожение барака было спланированным преступлением.



