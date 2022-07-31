Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.44
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 июля 22, 16:46
Лубинец хочет поехать в Еленовку и встретиться с ранеными
Лубинец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лубинец хочет лично ехать в Еленовку, где армия России убила украинских пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец хочет посетить временно оккупированную Еленовку, где российские оккупанты убили украинских военнопленных. Он также намерен посетить раненых пленных, зовет в Еленовку международных экспертов и омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Лубинец считает, что убийство украинских пленных – это военная операция, которая давно готовилась. В частности рассматривается версия со взрывом барака с пленными изнутри. Он отметил, что вчера обратился к Международному красному кресту и Мониторинговой миссии ООН с требованием посетить это место военного преступления.

"Когда парни выходили из Азовстали, они (ООН и Красный крест, – ред.) гарантировали их безопасность и возвращение домой по процедуре обмена. И сейчас вполне логично – мы требуем, чтобы они это соблюдали и дали мне лично возможность, чтобы я туда прибыл", – сказал он.

Лубинец также сказал, что официально обратился к Москальковой – чтобы она тоже официально рассмотрела возможность посетить вместе с ним Еленовку. Он хочет, чтобы в присутствии омбудсменов международные эксперты взяли необходимые пробы.

"Мы знаем, что правда на нашей стороне. Если вам нечего прятать, то, пожалуйста, дайте нам такую возможность. Также я обратился с тем, чтобы мне обязательно дали возможность посетить наших раненых героев и мы начали процедуру возвращения тел погибших, которые там удерживались", – сказал Лубинец.

29 июля армия РФ уничтожила барак с украинскими пленными в Еленовке и попыталась обвинить в этом Украину. 

В Генштабе заявили, что РФ уничтожила барак, чтобы скрыть пытки и расстрелы. По словам президента Владимира Зеленского, есть достаточно доказательств, что уничтожение барака было спланированным преступлением. 

Украина требует, чтобы ООН направила инспекцию в Еленовку. Красный крест требует пустить его представителей к пострадавшим.

Читайте также: Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно 
liga.net
Ещё по теме:
Лубинец: Мы знаем все о том, кто кастрировал пленного
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться – видео
noimageЛубинец: Мы знаем все о том, кто кастрировал пленного
noimageВ Энергодаре прогремели взрывы — видео
noimageОккупанты в Херсонской области теряют склады горючего
Лента новостей