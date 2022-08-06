Уничтожены российские склады в Токмаке и Херсонской области

В сети появились фото- и видеосвидетельства взрывов и пожаров на военных складах оккупантов в Токмаке Запорожской области и в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Telegram-канал СтратКом ЗСУ опубликовал видео, как утверждается, взрыва российского склада боеприпасов в районе Токмака, и фотографии взрыва еще одного склада в Бериславском районе Херсонской области.

Официального подтверждения поражения этих военных складов РФ от командования ВСУ пока не поступало.