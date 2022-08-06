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Украина
5 августа 22, 21:09
Уничтожены российские склады в Токмаке и Херсонской области
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Уничтожены российские склады боеприпасов в Запорожской и Херсонской областях

В сети появились фото- и видеосвидетельства взрывов и пожаров на военных складах оккупантов в Токмаке Запорожской области и в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Telegram-канал СтратКом ЗСУ опубликовал видео, как утверждается, взрыва российского склада боеприпасов в районе Токмака, и фотографии взрыва еще одного склада в Бериславском районе Херсонской области.  

Официального подтверждения поражения этих военных складов РФ от командования ВСУ пока не поступало.

30 июля на южном направлении ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов, РСЗО "Град", две гаубицы и другую технику врага.
liga.net
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