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Новости
Украина
6 августа 22, 22:09
Зеленский ответил на петицию о ПВО в Харьковской области
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть просьбу об усилении ПВО в Харьковской области

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть просьбу об усилении ПВО в Харьковской области. Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала больше 25 000 подписей.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил Главнокомандующему ВСУ В.Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения информировать ее автора", – говорится в ответе главы государства.

Россия регулярно обстреливает Харьков и область. В ночь на 6 августа в Харькове прозвучало около шести взрывов. 

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liga.net
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