По Антоновскому мосту в Херсоне нанесен очередной удар

Во временно оккупированном Херсоне был нанесен очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр. Об этом сообщает местное издание Мост.

Журналисты сообщают, что Вооруженные Силы Украины ударили по Антоновскому мосту и еще по пяти объектам, которые используют российские оккупанты.

Местные паблики утверждают, что удар по мосту был нанесен по месту, где он ремонтировался от последствий прошлых обстрелов, возможно уничтожение ремонтной техники.

Также отмечены удары в районе Новокаховской ГЭС.



