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Новости
Украина
8 августа 22, 08:31
По Антоновскому мосту в Херсоне нанесен очередной удар
Антоновский мост
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Во временно оккупированном Херсоне был нанесен очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр

Во временно оккупированном Херсоне был нанесен очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр. Об этом сообщает местное издание Мост.

Журналисты сообщают, что Вооруженные Силы Украины ударили по Антоновскому мосту и еще по пяти объектам, которые используют российские оккупанты. 

Местные паблики утверждают, что удар по мосту был нанесен по месту, где он ремонтировался от последствий прошлых обстрелов, возможно уничтожение ремонтной техники. 

Также отмечены удары в районе Новокаховской ГЭС.

Вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту. 

Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка. 

Читайте также: Подоляк про Антоновский мост: России стоит покинуть Херсон, пока есть возможность
liga.net
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