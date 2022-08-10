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Новости
Украина
9 августа 22, 22:31
Минобороны прокомментировало взрыв в Крыму
Саки
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Минобороны рекомендует оккупантам соблюдать технику безопасности и не курить где попало

Минобороны "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено. Об этом сказано в Facebook министерства.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", – заявили в министерстве.

Минобороны также отмечает, что пожар "может использоваться страной-террористом в информационной войне", и не исключено, что оккупанты "случайно" найдут какие-нибудь "шевроны", "визитки" или даже "ДНК".

Советник министра обороны Алексей Копытько отреагировал на событие фразой "даже опровергать ничего не буду".

Сегодня во временно оккупированном Крыму наблюдались взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке.  

"Схемы" опубликовали спутниковый снимок авиабазы "Саки" во временно оккупированной Новофедоровке, сделанный примерно за четыре часа до взрывов. На фото – склады и многочисленная военная авиация.
liga.net
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