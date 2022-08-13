Оккупанты обстреляли Николаев

Предварительно, ранен один человек. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Пока известно об одном раненом", – написал он.

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