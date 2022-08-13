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Украина
13 августа 22, 22:37
Оккупанты обстреляли Николаев
ракета
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.

Предварительно, ранен один человек. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Пока известно об одном раненом", – написал он.

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной войны с Россией, считает, что российские оккупанты упустили шанс захватить Николаев еще в марте 2022-го.

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liga.net
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