Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 августа

1. FITCH И S&P УХУДШИЛИ РЕЙТИНГ УКРАИНЫ ДО ОГРАНИЧЕННОГО ДЕФОЛТА. Рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.

2. РЕЗНИКОВ ОБРАТИЛСЯ К РОССИЙСКИМ ЧИНОВНИКАМ И ПАРТНЕРАМ НАСЧЕТ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РФ. Глава Минобороны Алексей Резников попросил страны-участницы формата Рамштайн послать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям, а чиновников РФ призвал поспешить с противодействием кремлевскому режиму, чтобы не оказаться на скамье подсудимых по "новому Нюрнбергу".

"Цель – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений, а также анализировать практические аспекты наказания за такие преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов", – пояснил он.



3. ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС. РФ ГОТОВИТ ПРОВОКАЦИЮ ПОД УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ, ЧТОБЫ ОБВИНИТЬ ВСУ — ФОТО. Российские оккупанты готовят провокацию под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины .

В ГУР заявляют, что к стелле "Энергодар" на въезде во временно оккупированный город, россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с маркировкой "Z".





На самой САУ подняли украинский флаг, очевидно, что ее будут использовать для очередных провокаций, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах АЭС, считает разведка.





4. "ПРИЛЕТАЕТ ЗА ПЯТЬ СЕКУНД". РОССИЯНЕ СНОВА СТРЕЛЯЮТ В СТОРОНУ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС – МЭР. Российские оккупанты снова ведут огонь в сторону Запорожской АЭС.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал местных жителей быть осторожными и по возможности не находиться на улицах Энергодара.

5. "ГОТОВЫ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ". СЛОВАКИЯ ПЕРЕДАЛА УКРАИНЕ ПЕРВЫЕ САМОХОДНЫЕ ГАУБИЦЫ ZUZANA 2. Словакия передала Украине самоходные гаубицы Zuzana 2.

Самоходные гаубицы Zuzana 2 производятся с 1998 года, имеют "натовский" калибр 155-мм и способны бить на расстояние около 40 км. У них высокий уровень мобильности, поскольку установлены на шасси Tatra 8х8. Максимальная скорость этих САУ – 80 км/ч.

6. ВЕСЬ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ РФ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ЭВАКУИРУЕТСЯ ЗА ДНЕПР – КИМ. Весь командный состав российской армии на Херсонском направлении эвакуируется с правого берега Днепра на левый, сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Не слишком, но все-таки жаль тупых орков, которых бросили на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", – написал Ким.



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