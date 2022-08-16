На військовому аеродромі під Сімферополем пролунали вибухи

Російське видання "Коммерсант" також повідомляє з посиланням на очевидців, що над авіабазою у Гвардійському стоять клуби чорного диму.
"За словами громадян, раніше на території військового об’єкту пролунало кілька вибухів", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що правоохоронці перевіряють версію про атаку малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.
Раніше сьогодні вибухи пролунали і в одній з військових частин в Джанкойському район
і Криму. Після цього там почали детонувати боєприпаси. За даними "глави" Криму Сергія Аксьонова, внаслідок детонації постраждали двоє цивільних.
Міністерство оборони Росії назвало вибухи неподалік Джанкоя "диверсією".
"Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій", - прокоментував вибухи уTwitter глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 9 серпня в районі військового аеродрому РФ у Новофедорівці Сакського району у Криму пролунала серія потужних вибухів
. У російському міноборони інцидент назвали "детонацією боєприпасів", а в українському відомстві іронічно прокоментували вибухи і порадили не палити у заборонених місцях.
Згодом, Збройні сил ЗСУ заявили, спираючись на супутникові знімки американської компанії Planet Labs, що внаслідок вибухів Росія втратила більше ніж дев'ять літаків.