На військовому аеродромі під Сімферополем пролунали вибухи

Російські ЗМІ та кримські Telegram-канали повідомляють, що над військовим аеродромом РФ в селищі Гвардійське біля Сімферополя стоїть чорний дим.





На військовому аеродромі РФ в селищі Гвардійське біля Сімферополя в окупованому Криму у вівторок, 16 серпня, пролунали вибухи. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу, колишній народний депутат Рефат Чубаров.













"Та що за святковий день сьогодні: повідомляють, що над військовим аеродромом Sarabuz/Гвардійське, що під Сімферополем в окупованому Криму, лунають вибухи та здіймається чорний дим", - написав він.





Чубаров додав, що є чисельні підтвердження від кримських Telegram-каналів про вибухи.