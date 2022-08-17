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Новости
Украина
16 августа 22, 22:22
Ракетные системы в Беларуси вызывают беспокойство — Залужный
Залужный
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Главнокомандующий ВСУ заявил, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси "вызывает беспокойство"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в частности на аэродроме Зябровка, "вызывает беспокойство". Об этом он сказал во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, сообщает пресс-служба Залужного.

Он ознакомил канадского коллегу с ситуацией на фронте. По словам Залужного, она напряженная, но полностью контролируется.

"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка", – сказано в сообщении.

Залужный рассказал Эйру, что противник продолжает наступать по всей линии фронта. При этом производит около 700-800 обстрелов украинских позиций ежедневно, применяя от 40 000 до 60 000 боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

"Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы ощущаем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках", – говорится в сообщении.

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал слухи об угрозе массированного ракетного удара из Беларуси в ближайшее время."Противник наращивает свои силы в Беларуси", – сказал он.
liga.net
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